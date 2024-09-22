За какое нарушение ПДД полиция не должна штрафовать: объяснение эксперта

За не включенную "аварийку" во время остановки транспортного средства полицейским предусмотрено только устное предупреждение.

Украинские водители часто получают штрафы за не включенную аварийную световую сигнализацию после того, как автомобиль остановили полицейские.

В издании "Дорожный адвокат" называют такой штраф незаконным.

Эксперты подчеркивают, что согласно пункту 9.9.б Правил дороднего движения (ПДД) во время остановки автомобиля сотрудниками полиции водитель обязан включить аварийную световую сигнализацию.

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Однако за не включение после остановки аварийной сигнализации работники полиции не имеют права штрафовать. За такое нарушение водитель может получить только предупреждение. В случае наложения штрафа он является незаконным и подлежит отмене.

В соответствии с ч.2 ст.122 КУоАП наложением штрафа в размере 510 грн карается нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупреждающими сигналами при начале движения автомобиля или изменении его направления.

Напомним, украинские водители, выезжающие за пределы Украины, могут попасть впросак из-за незнания правил дорожного движения в другой стране. В частности, польское законодательство большое внимание уделяет состоянию автомобильных шин и предусматривает огромные штрафы за "лысую" резину.

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