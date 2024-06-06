За какое время можно отстроить Каховскую ГЭС: ответ главы "Укргидроэнерго"

Разрушенную россиянами Каховскую ГЭС можно отстроить за 6-7 лет после деоккупации левого берега Херсонщины.

Об этом сообщил генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

"По предварительным расчетам отстроить станцию возможно за 6-7 лет, но перед этим, как я уже отмечал, нужно, чтобы была деоккупирована территория, и тогда мы сможем осушить место, где произошел подрыв, осуществить обследование, демонтировать разрушенные сооружения и конструкции Каховского гидроузла. А дальше уже приступить к непосредственному восстановлению станции. Какой она будет — пока трудно сказать, поскольку без экспертизы мы не знаем, насколько там критическая ситуация с самими конструктивами и размыванием дна", — сказал он.

Напомним:

6 июня 2023 года российская армия подорвала дамбу Каховской ГЭС. В результате подрыва были затоплены населенные пункты на обоих берегах Днепра. По официальным данным, погибли 32 человека, однако неизвестно, сколько людей погибло на оккупированном левобережье Херсонщины.

По данным Минокружения, общий ущерб от подрыва Каховской ГЭС превышает 146 млрд грн.

В результате теракта было разрушено 11 пролетов верхней части дамбы из 28. Из машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн смазки. Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению.

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