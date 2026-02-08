- Дата публикации
За кем "охотятся" работодатели: какие профессии стали самыми востребованными в Украине
Сейчас в Украине сверхпопулярны рабочие специальности.
На украинском рынке труда резко возросла потребность в квалифицированных рабочих. Слесари и сварщики с разрядом стали одними из самых востребованных специалистов, а зарплаты в этих профессиях продолжают расти.
Об этом рассказала OLX Работа Мария Абдуллина в эфире «КИЕВ24».
Кого ищут работодатели
Рабочие специальности на пике — работодатели активно ищут специалистов с руками и профильной квалификацией. По словам экспертов, конкуренция за таких работников настолько высока, что за них буквально охотятся.
Абдуллина советует тем, кто задумывается о смене профессии или поиске стабильной занятости, обратить внимание именно на рабочие специальности. По ее словам, зарплаты в этом сегменте динамично растут, а наличие разряда или готовность получить квалификацию значительно повышает шансы на трудоустройство.
«Если у человека есть практические навыки или перспектива научиться на слесаря, сварщика или смежную профессию — это сейчас большой плюс. Это специалисты, за которыми работодатели буквально охотятся», — отмечает Абдуллина.
В то же время эксперт дает советы и работодателям, которые сталкиваются с кадровым дефицитом. В первую очередь, она советует трезво оценивать ситуацию на рынке — учитывать регион, отрасль и конкурентные предложения. Важно также проводить анализ зарплат и условий труда, четко прописывать требования в вакансиях и открыть для привлечения различных групп населения.
Тем, кто ищет работу, эксперт советует сначала оценить собственные навыки и понять, что именно они могут предложить рынку. Не стоит бояться переквалификации или овладения новыми навыками — особенно если речь идет о дефицитных рабочих профессиях, которые сегодня дают стабильный доход и высокий спрос.
Так, в декабре 2025 года средняя зарплата в Украине достигла почти 31 000 грн, что на значительную часть выше прошлогодних показателей благодаря сезонным перерасчетам и бонусам от работодателей.
Самые высокие средние доходы платят в:
Киеве - 48 000 грн;
Луганская область — 45 160 грн
Киевская область - 31 200 грн.
Низкие зарплаты: Кировоградская, Черновицкая и Черниговская области. Там зарплата не превышает около 22-23 тыс. грн.
По отраслям высокие доходы получают специалисты в сфере информации и телекоммуникаций, где зарплаты значительно превышают средние по стране. Самые низкие средние выплаты зафиксированы в сфере творчества, искусства и развлечений.
Несмотря на общий рост зарплат, в Украине остается проблема с задолженностью выплат, которая составляет несколько миллиардов гривен.