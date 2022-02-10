За "ководную тысячу" украинцы смогут подписаться на газеты и журналы: как воспользоваться

За "ководную тысячу" украинцы смогут подписаться на газеты и журналы: как воспользоваться

Кабмин расширил список услуг.

За "ковидную" тысячу украинцы с 14 февраля смогут переплатить периодические печатные издания.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрпочты".

Кабинет министров расширил список услуг, на которые можно потратить деньги за вакцинацию. Поэтому украинцы могут воспользоваться услугами "Укрпочты". Сейчас для этого в каталоге около 3500 индексов.

Рассчитаться картой " Підтримка" можно только онлайн на сайте "Укрпочты" через сервис "Онлайн-подписка". Подписчик может выбрать издания стоимостью до одной тысячи гривен, оплатить их на сайте, указав номер карты "єПідтримка". Воспользоваться услугой можно до конца 2022 года.

Для оформления заказа необходимо:

Перейти по ссылке https://peredplata.ukrposhta.ua/ и выбрать необходимые издания, добавив их в корзину. Указать период получения издания. Оформить заказ, указав контактные данные получателя и способ доставки. Указать реквизиты карты является Поддержка и произвести оплату, нажав "Оплатить".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что все украинцы в возрасте от 60 лет получат от государства бесплатный смартфон и льготный тариф. Новая государственная программа, предварительно, будет запущена в апреле 2022 года. Какие модели смартфонов раздадут украинцам – Зеленский не уточнил.

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