"За***ли эти дол****бы": в Харькове кондуктор обматерил пассажиров и заявил, что они пользуются фейковой "Дією"

"За***ли эти дол****бы": в Харькове кондуктор обматерил пассажиров и заявил, что они пользуются фейковой "Дією"

Неприятный диалог развернулся из-за оплаты проезда электронным билетом.

В Харькове между пассажирами и кондуктором трамвая №27 произошел конфликт. Студенты воспользовались электронной оплатой проезда, из-за чего работник электротранспорта их обматерил.

Об этом написали пользователи в социальных сетях.

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Как стало известно, происшествие случилось 27 ноября около 18:00. Несколько студентов зашли в трамвай и воспользовались электронной оплатой проезда.

Когда к ним подошел кондуктор, начался спор: работник электротранспорта сперва решил удостовериться в достоверности электронных карточек, а после — студенческих и правительственного приложения “Дія”. Что касается последнего, кондуктор заявил, что она якобы фейковая.

“Он попросил предъявить студенческий. Мы открыли “Дію”, но она ему не понравилась. Объяснил это тем, что она поддельная. После проверки наших карт и студенческих прозвучала фраза: “За***ли эти дол***бы”, — отмечают недовольные студенты.

В ответ на поведение кондуктора, парни поинтересовались, где они могут оставить жалобу на обслуживание. На что работник электротранспорта якобы ответил, что делать это — бесполезно.

“Он сказал, что это бесполезно, ведь у него их уже вагон и ему ничего не сделают. Так же кондуктор попросил объяснить причину нашей жалобы, мы, уже на повышенных тонах, сказали, что он разговаривал на “ты” и матерился в наш адрес. Он сказал, что это его право”, — добавили ребята.

В свою очередь пользователи социальных сетей возмутились поведением кондуктора и посоветовали писать жалобы в департамент транспорта горсовета.

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