За личное мужество и героизм: Зеленский вручил Звезды Героя Украины семьям погибших защитников

За личное мужество и героизм: Зеленский вручил Звезды Героя Украины семьям погибших защитников

Память погибших почтили минутой молчания.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Как сообщает Офис Президента, мероприятие состоялось у здания Министерства обороны в Киеве.

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"Президент вручил государственные награды за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", — говорится в сообщении.

Званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно отмечен боец Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Святослав Горбенко. Доброволец погиб 3 октября 2014 при обороне Донецкого аэропорта. Спасая травмированного собрата, он был смертельно ранен осколком танкового снаряда. Награду получили родители Святослава Горбенко Сергей Александрович и Лариса Викторовна.

Также звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоено солдату Виктору Гурняк. Он погиб 19 октября 2014 года, когда под минометным обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смелое Луганской области. Награду получили его родители Петр Степанович и Мария Мирославовна.

Память погибших почтили минутой молчания.

После завершения церемонии глава государства возложил цветы к Колоколу памяти.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в День памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, почтил память павших.

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