"За майбутнє" призывает увеличить финансирование местных общин в госбюджете на 2023 год

Поддержать местные общества в условиях войны призывают народные депутаты из группы "Партія "За майбутнє". Соответствующие правки они подали в проект государственного бюджета на 2023 год, который будет рассматриваться в первом чтении в ближайшее время.

Об этом сообщил глава группы, народный депутат Тарас Батенко.

"По завершении административно-территориальной реформы на плечи местных бюджетов рухнула немалая тяжесть расходов, ранее покрывавшихся за счет госбюджета. Учитывая войну и общий спад уровня экономики, у нас может возникнуть ситуация с недофинансированием заработных плат учителям, а выделенные государством средства на образование и медицину в общинах покрывают всего 5% от потребности. Мы не можем оставить общины один на один с проблемами, в условиях войны они нуждаются в еще большей поддержке", — подчеркнул Тарас Батенко.

В частности, "За майбутнє"предлагает оставить в бюджетах общин субвенции, выделенные в 2021, 2022 годах и увеличить образовательную субвенцию, а также выделить дополнительные средства на медицину и инфраструктурные проекты в регионах, в частности, в рамках программы "Питьевая вода". Также народные депутаты предлагают предусмотреть в госбюджете-2023 отдельную строчку на возобновление льгот и субсидий на оплату ЖКУ гражданам в денежной форме.