За месяц ДТЭК вернул свет 3,5 миллионам семей после обстрелов – рекорд за последние два года

В ноябре энергетики компании ДТЭК вернули свет более 3,5 миллионам семей, чьи дома были без электричества из-за вражеских атак.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"В прошлом месяце энергетикам ДТЭК, несмотря на все вызовы безопасности, удалось полностью или частично вернуть свет жителям 2 534 населенных пунктов и возобновить электроснабжение для более 3,5 миллионов домов украинцев в четырех областях и столице", - говорится в нем.

Это рекордное количество обновлений за месяц за последние два года.

В частности, на Донетчине в ноябре удалось вернуть электричество более чем в 1,7 млн домов.

Донетчина остается ареной самых тяжелых боев. И хотя возобновлять электроснабжение здесь становится все труднее и опаснее, энергетики продолжают работать, как только позволяют ситуация и военные.

Днепропетровщина тоже постоянно страдает от ракетных атак и вражеских обстрелов, особенно юг региона, приближенный к зоне боевых действий. В прошлом месяце энергетикам удалось вернуть свет в дома 664,4 тысячи семей.

Вражеские атаки стали практически непрерывными на столицу и Киевщину. В ноябре здесь удалось вернуть электричество в 568,8 тысячи домов и 424,2 тысячи домов соответственно.

В тот же период ремонтные бригады вернули свет в дома 169,9 тысяч жителей Одесщины, который также часто подвергается враждебным обстрелам.

Напомним, в октябре энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома почти 3 миллиона семей, чьи дома были без электроэнергии из-за ударов по энергетической инфраструктуре.