За месяц ДТЭК вернул свет почти 2 млн семей после вражеских атак

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«В последний месяц весны враг продолжал атаковать мирные города и села и уничтожать энергоинфраструктуру. Несмотря на все вызовы безопасности и сложности военного времени энергетикам ДТЭК удалось полностью или частично вернуть свет жителям почти 1,6 тысяч населенных пунктов и возобновить электроснабжение для почти 2 млн домов украинцев», - говорится в нем.

В частности, больше всего обновлений было на Донетчине, здесь энергетики вернули электроэнергию 1,3 млн семей после вражеских атак.

Также в Днепропетровской области энергетикам удалось за месяц вернуть свет 607 тысячам семей.

В свою очередь в Одесской области снова со светом 76,7 тыс. домохозяйств, обесточенных из-за вражеских атак.

Не оставляет враг атаковать и Киевщину. Несмотря на все вызовы энергетики, в мае смогли вернуть свет в 22,1 тыс. домов жителей.

Напомним, в течение апреля энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 1,5 млн семей, которые были без электричества из-за вражеских атак.

