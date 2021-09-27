За мгновение до: тернопольские патрульные показали видео, как спасли от самоубийства 18-летнего парня

За мгновение до: тернопольские патрульные показали видео, как спасли от самоубийства 18-летнего парня

Юноша хотел выпрыгнуть из окна из-за личных проблем.

В Тернополе патрульная в последний момент поймала за руку 18-летнего парня, который намеревался выброситься из окна заброшенного здания. Правоохранители показали видео, как спасали юношу.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Тернопольщины, тревожное сообщение поступило инспекторам в субботу ночью на служебный планшет. Обеспокоенный заявитель сообщил, что его знакомый сидит на 7 этаже в одном из заброшенных зданий на ул. Текстильной и намерен совершить самоубийство.

Патрульные сразу же выехали по указанному адресу. Информация, которую предоставил заявитель, подтвердилась.

Зайдя в помещение и поднявшись на 7 этаж, инспекторы обнаружили парня, который сидел в окне, свесив ноги вниз. Он вел себя нервно и угрожал, что если к нему кто-то приблизится, то он прыгнет.

Патрульная Татьяна Очкусь начала с ним разговаривать, чтобы узнать, что случилось. Сначала парень не хотел идти на контакт, но потом слез с окна и рассказал, что у него проблемы личного характера, которые якобы невозможно решить.

В какой-то момент, во время диалога, парень запрыгнул обратно в окно и чуть не сорвался: патрульная мгновенно среагировала, схватила его за руку, а через несколько секунд инспекторы Тарас Перижок и Назарий Ядловский помогли ей и затянули парня в помещение.

Полицейские оказали ему психологическую поддержку, вызвали скорую помощь на место происшествия и передали парня родственникам.

Впоследствии, поняв, что его жизни и здоровью уже ничего не угрожает, 18-летний юноша поблагодарил патрульных за то, что спасли его от необдуманного поступка.

Напомним, в Харькове 19-летняя девушка пыталась прыгнуть с 14 этажа, потому что поссорилась с мамой.

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