За мгновение до трагедии отец попросил показать телефон: в Умани 11-летняя девочка выпрыгнула из окна на 8 этаже

За мгновение до трагедии отец попросил показать телефон: в Умани 11-летняя девочка выпрыгнула из окна на 8 этаже

Девочка была из хорошей семьи, хорошо училась и была очень талантливой.

В Умани Черкасской области 6-классница покончила с собой, прыгнув из окна на 8 этаже. За мгновение до этого ее отец попросил показать ему ее гаджет, поскольку заметил, что ребенку приходят странные сообщения.

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О самоубийстве школьницы рассказывают "Надзвичайні новини".

Событие, произошло после 19 часов в Умани 23 сентября. Город облетела новость, что 6-классник совершил суицид. Учителя для выяснении информации начали писать в родительские чаты в мессенджерах с просьбой отписаться, дома ли их дети. Так оказалось, что самоубийство совершил не мальчик, а девочка — отличница одной из школ города Анастасия Харченко.

По словам родных девочки, это произошло просто у них на глазах. В это время все находились дома. В тот вечер родители ничего удивительного в поведении ребенка не заметили, кроме того, что на телефон Насти постоянно приходили сообщения. Поэтому отец не выдержал и сказал Насте дать ему телефон.

Девочка отказалась, вышла в свою комнату и неожиданно выбросилась из окна.

"Я держал телефон, а на него приходила какая-то" ерунда ". В ней он был заблокирован. Я сказал:" Разблокируй ". Она сказала: "Хорошо". Развернулась, я думал пошла за паролем, а она пошла выпрыгнула и все", — рассказывает отец девочки Леонид Харченко.

Девочка упала на клумбу под домом и погибла.

В школе поступком девочки шокированы. Здесь не знают, кто или что могло подтолкнуть школьницу к суициду. Настя была отличницей, тихой и талантливой. Говорят, что она была спокойной, уравновешенной и не подвергалась никаким воздействиям, со сверстниками не конфликтовала, а родители занимались ее воспитанием — ходили на все ее выступления вместе, не пропускали родительские собрания.

Неделю до трагедии девочка не ходила в школу, потому что болела, а в день трагедии должна была быть в школе, но почему-то прогуляла уроки. Дома из-за этого родители устроили дочери допрос, который закончился несчастьем.

В полиции открыли уголовное производство по статье "доведение до самоубийства". Среди версий рассматривают — конфликт в семье, проблемные отношения со сверстниками и влияние социальных сетей. Телефон девочки изъяли и с ним работают эксперты. Предварительно, никаких подозрительных сообщений не обнаружили. Телефон изучают работники киберполиции.

Напомним, что в Кривом Роге восьмикласницю просто с уроков забрала скорая, потому что у девочки стремительно подскочило давление. Уже в больнице 13-летняя школьница рассказала: ей стало плохо после того, как ее отругал директор.

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