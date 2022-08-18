За минувшие сутки из Донецкой области удалось эвакуировать 601 человека

На Донетчине из Покровского района за прошедшие сутки, 17 августа, удалось эвакуировать 601 гражданское лицо.
Среди них 15 детей и 22 человека с ограниченными физическими возможностями.
Об этом в Фейсбуке сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
"В Донецкой области продолжается эвакуация населения. За минувшие сутки личным составом Главного управления во время эвакуации в Покровском районе оказана помощь 601 человеку, из них 15 детей и 22 человека с ограниченными физическими возможностями", — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с начала полномасштабной вице эвакуировано из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей 9795 человек.
Напомним, за прошедшие сутки, 17 августа, российские военные убили еще троих жителей региона. Всего известно о 739 погибших.
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