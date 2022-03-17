За минувшие сутки из Украины уехали 69 тысяч человек

За минувшие сутки из Украины уехали 69 тысяч человек

Большинство из них – более 47 тысяч пересекли границу на украинско-польском участке.

За минувшие сутки, 16 марта, государственную границу Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 87 тысяч человек и более 14 тысяч транспортных средств. Пассажиропоток относительно предыдущих суток несколько уменьшился.

Также читайте Число беженцев из Украины за границей приближается к трем миллионам — ООН

Об этом сегодня, 17 марта, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

"В минувшие сутки Украину покинули почти 69 тысяч человек. Более 47 тысяч из них пересекли границу на украинско-польском участке. Почти по всем направлениям отсутствуют очереди пешеходов и транспортных средств", — говорится в сообщении.

В Украину за минувшие сутки прибыли более 17 тысяч человек. Более 14 тысяч из них – украинцы, подавляющее большинство из которых – мужчины, готовые стать к обороне страны.

Всего с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулись около 287 тысяч украинцев.

Напомним, количество украинских беженцев на сегодняшний день по данным ООН достигло 2,7 млн и в основном это женщины. Министерство социальной политики совместно с Правительственной уполномоченной по гендерной политике разработало специальную памятку с правилами безопасности для девушек и женщин с детьми при пересечении границы.