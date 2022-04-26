За минувшие сутки из Украины выехали 23 тысячи человек: какие сегодня очереди на границе

За минувшие сутки из Украины выехали 23 тысячи человек: какие сегодня очереди на границе

Из Украины за прошедшие сутки выехали более 23 тысяч человек. 14,5 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

Всего за сутки 25 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 42 тысяч человек и более 11 тысяч транспортных средств.

Об этом сегодня, 26 апреля, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

В Украину за минувшие сутки прибыли почти 19 тысяч человек, из них более 16 тысяч – украинцы. Также за этот период времени было оформлено около 220 грузовиков с гуманитарной помощью.

Сегодня, 26 апреля, по состоянию на 09:00 очередей перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины почти не зафиксировано, только на границе со Словакией на ПП "Ужгород" стоят 10 легковых автомобилей и 2 автобуса.

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