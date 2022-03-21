За минувшие сутки из Украины выехали 47 тысяч человек: какая ситуация на границах

Более 30 тысяч из них пересекли границу на украинско-польском участке.
За сутки 20 марта западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 66 тысяч человек и около 14 тысяч транспортных средств. В течение нескольких последних дней пассажиропоток на западном участке границы остается стабильным.
Об этом сегодня, 21 марта, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
По данным пограничников, за прошедшие сутки из Украины выехали почти 47 тысяч человек. Более 30 тысяч из них пересекли границу на украинско-польском участке. Сейчас почти по всем направлениям отсутствуют очереди пешеходов и транспортных средств.
В ГНСУ рекомендуют для пересечения границы в ЕС выбирать пункты пропуска на границах с Венгрией, Словакией, Румынией и Республикой Молдова.
В Украину за минувшие сутки прибыли почти 20 тысяч человек. Около 17 тысяч из них — украинцы, подавляющее большинство из которых - вернувшиеся для защиты Родины мужчины. Всего с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулись более 351 тысячи украинцев.
"Напоминаем, что все пункты пропуска на западной границе (кроме ППр "Дзвинкове") работают в круглосуточном режиме. Кроме оформления людей и транспорта, пограничники совместно с таможенниками осуществляют также пропуск гуманитарной помощи для украинской армии и наших соотечественников. За прошедшие сутки на западных границах было оформлено более 601 транспортного средства с гуманитарными грузами", — говорится в сообщении.
Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, по состоянию на 08:00 21 марта:
Республика Польша:
«Ягодин» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Устилуг» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Угринов» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
«Рава-Русская» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
«Грушев» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
«Краковец» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов
«Шегини» – 0 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;
«Смольница» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Словацкая Республика:
«Малый Березный» — 0 л/а, 0 пешеходов;
«Ужгород» – 0 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.
«Малые Селменцы» – 0 пешеходов.
Венгрия:
«Тиса» – 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Дзвинкове» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает от 08 до 24 часов);
«Косино» – 5 л/а, 0 пешеходов;
«Лужанка» – 10 л/а, 0 пешеходов;
«Вилок» – 0 л/а, 0 пешеходов.
Румыния:
«Дьяково» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Солотвино» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Порубное» – 0 л/а, 0 пешеходов.
Республика Молдова:
«Мамалыга» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Кельменцы» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Россошани» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Сокиряны» – 0 л/а, 0 пешеходов.
Напомним, за 25 дней войны во Львовской области границу пересекли более 1,1 млн украинцев.