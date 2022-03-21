За минувшие сутки из Украины выехали 47 тысяч человек: какая ситуация на границах

За минувшие сутки из Украины выехали 47 тысяч человек: какая ситуация на границах

Более 30 тысяч из них пересекли границу на украинско-польском участке.

За сутки 20 марта западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 66 тысяч человек и около 14 тысяч транспортных средств. В течение нескольких последних дней пассажиропоток на западном участке границы остается стабильным.

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Об этом сегодня, 21 марта, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

По данным пограничников, за прошедшие сутки из Украины выехали почти 47 тысяч человек. Более 30 тысяч из них пересекли границу на украинско-польском участке. Сейчас почти по всем направлениям отсутствуют очереди пешеходов и транспортных средств.

В ГНСУ рекомендуют для пересечения границы в ЕС выбирать пункты пропуска на границах с Венгрией, Словакией, Румынией и Республикой Молдова.

В Украину за минувшие сутки прибыли почти 20 тысяч человек. Около 17 тысяч из них — украинцы, подавляющее большинство из которых - вернувшиеся для защиты Родины мужчины. Всего с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулись более 351 тысячи украинцев.

"Напоминаем, что все пункты пропуска на западной границе (кроме ППр "Дзвинкове") работают в круглосуточном режиме. Кроме оформления людей и транспорта, пограничники совместно с таможенниками осуществляют также пропуск гуманитарной помощи для украинской армии и наших соотечественников. За прошедшие сутки на западных границах было оформлено более 601 транспортного средства с гуманитарными грузами", — говорится в сообщении.

Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, по состоянию на 08:00 21 марта:

Республика Польша:

«Ягодин» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Устилуг» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Угринов» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Рава-Русская» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Грушев» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Краковец» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

«Шегини» – 0 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;

«Смольница» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

«Малый Березный» — 0 л/а, 0 пешеходов;

«Ужгород» – 0 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.

«Малые Селменцы» – 0 пешеходов.

Венгрия:

«Тиса» – 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Дзвинкове» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает от 08 до 24 часов);

«Косино» – 5 л/а, 0 пешеходов;

«Лужанка» – 10 л/а, 0 пешеходов;

«Вилок» – 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

«Дьяково» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Солотвино» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Порубное» – 0 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова:

«Мамалыга» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Кельменцы» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Россошани» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Сокиряны» – 0 л/а, 0 пешеходов.

Напомним, за 25 дней войны во Львовской области границу пересекли более 1,1 млн украинцев.