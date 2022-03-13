За минувшие сутки ПВО сбила 2 российских истребителя, 2 вертолета и БПЛА

За минувшие сутки ПВО сбила 2 российских истребителя, 2 вертолета и БПЛА

Украинская авиация также продолжает наносить удары по наземным целям.

В субботу, 12 марта, силы противовоздушной обороны уничтожили два российских вертолета, два истребителя и два вражеских беспилотника.

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Об этом сегодня, 13 марта, сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

"По нескольким военным объектам Воздушных сил нанесены мощные ракетные удары. Три крылатые ракеты рашистов перехвачены противовоздушной обороной. Впрочем, большинство из них таки попали в цели, нанеся ущерб военной и гражданской инфраструктуре. Особенно пострадал военный аэродром в Василькове на Киевщине", - говорится в сообщении.

Ударная авиация Воздушных сил продолжает наносить удары по наземным целям – по скоплениям вражеской техники и живой силы и другим целям.

Кроме того, противовоздушная оборона уничтожила:

два российских вертолета Ка-52;

один Су-34;

один неустановленный истребитель (вероятно Су-30см или Су-34);

два беспилотных летательных аппарата.

"Есть данные и о поражении двух воздушных целей истребителями Воздушных сил ВС Украины, требующими уточнения и подтверждения", — добавили в Минобороны.

Напомним, украинские защитники захватили вражескую российскую технику, которую используют в защиту Украины.