За минувшие сутки ПВО сбила 2 российских истребителя, 2 вертолета и БПЛА

Украинская авиация также продолжает наносить удары по наземным целям.
В субботу, 12 марта, силы противовоздушной обороны уничтожили два российских вертолета, два истребителя и два вражеских беспилотника.
Об этом сегодня, 13 марта, сообщила пресс-служба Минобороны Украины.
"По нескольким военным объектам Воздушных сил нанесены мощные ракетные удары. Три крылатые ракеты рашистов перехвачены противовоздушной обороной. Впрочем, большинство из них таки попали в цели, нанеся ущерб военной и гражданской инфраструктуре. Особенно пострадал военный аэродром в Василькове на Киевщине", - говорится в сообщении.
Ударная авиация Воздушных сил продолжает наносить удары по наземным целям – по скоплениям вражеской техники и живой силы и другим целям.
Кроме того, противовоздушная оборона уничтожила:
- два российских вертолета Ка-52;
- один Су-34;
- один неустановленный истребитель (вероятно Су-30см или Су-34);
- два беспилотных летательных аппарата.
"Есть данные и о поражении двух воздушных целей истребителями Воздушных сил ВС Украины, требующими уточнения и подтверждения", — добавили в Минобороны.
Напомним, украинские защитники захватили вражескую российскую технику, которую используют в защиту Украины.