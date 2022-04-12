За минувшие сутки в Украину вернулись 27 тысяч человек: актуальная ситуация на западной границе

За минувшие сутки в Украину вернулись 27 тысяч человек: актуальная ситуация на западной границе

В то же время из Украины выехали более 35 тысяч человек.

За прошедшие сутки, 11 апреля, западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 62 тысяч человек и почти 14 тысяч транспортных средств. По сравнению с предыдущими сутками отмечается уменьшение интенсивности пассажиропотока.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Из Украины за прошлые сутки выбыли более 35 тысяч человек. Около 23 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны-члены ЕС и Молдову.

В Украину за минувшие сутки прибыли более 27 тысяч человек, 24 тысячи из которых – украинцы. Оформлено около 390 транспортных средств с гуманитарными грузами.

Напомним, киевлянин пытался подкупить пограничников в Закарпатье для незаконного выезда в Румынию.

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