За минувшие сутки в Украину вернулись 27 тысяч человек: актуальная ситуация на западной границе

В то же время из Украины выехали более 35 тысяч человек.
За прошедшие сутки, 11 апреля, западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 62 тысяч человек и почти 14 тысяч транспортных средств. По сравнению с предыдущими сутками отмечается уменьшение интенсивности пассажиропотока.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Из Украины за прошлые сутки выбыли более 35 тысяч человек. Около 23 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны-члены ЕС и Молдову.
В Украину за минувшие сутки прибыли более 27 тысяч человек, 24 тысячи из которых – украинцы. Оформлено около 390 транспортных средств с гуманитарными грузами.
Напомним, киевлянин пытался подкупить пограничников в Закарпатье для незаконного выезда в Румынию.
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