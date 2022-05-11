За минувшие сутки в Украину вернулось больше людей, чем уехало за границу

За минувшие сутки 34 тысячи человек вернулись в Украину, в тот момент, как выехали из страны 29 тысяч человек.
За сутки 10 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 64 тысяч человек и около 18 тысяч транспортных средств.
Об этом сегодня, 11 мая, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
Из Украины за прошедшие сутки выехали более 29 тысяч человек. Из них 17 тысяч пересекли границу с Польшей, остальные отправились в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.
В то же время за минувшие сутки в Украину вернулись 34 тысячи человек, из них почти 30 тысяч — украинцы.
Также за этот период было оформлено 166 грузовиков с гуманитарной помощью.
По состоянию на 09:00 11 мая на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, образовались очереди перед такими пунктами пропуска:
Республика Польша:
"Шегини" – 20 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;
Венгрия:
"Тиса" – 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
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