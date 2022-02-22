"За мной – Украина": Зеленский заверил, что территория государства остается целостной

Президент поблагодарил украинцев за то, что они, несмотря ни на что, остаются спокойными и уверенными в себе.

В ночь на вторник, 22 ноября, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу так называемого "признания" Россией самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" на временно оккупированной территории Украины.

Глава государства заверил, что территория Украины остается целостной.

"За мной - Украина в ее международно признанных границах. И они останутся такими, несмотря на любые действия и заявления Российской Федерации”, — заявил президент.

Владимир Зеленский поблагодарил украинцев, которые, несмотря ни на что, остаются спокойными и уверенными в себе и посоветовал сохранять это спокойствие и в дальнейшем.

“Вы еще раз доказываете, что украинцы - умная и мудрая нация. И, несмотря ни на что, сохраняет холодную голову, реагирует спокойно, взвешенно, по-взрослому. Мы давно и ко всему готовы, но причин для вашей бессонной ночи нет”, — заверил глава государства.

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