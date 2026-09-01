За Мудрую внесли залог 666 гривен: СМИ узнали, кто это сделал

Ирина Мдра

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За бывшую заместителя руководителя Офиса президента Ирину Мудрую внесли символический залог в размере 666 гривен, тогда как ее защита заявляет об отсутствии надлежащей медицинской помощи в условиях следственного изолятора.

Об этом сообщает «hromadske».

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Кто внес залог за Мудрую в размере 666 гривен

Защитник Ирины Мудрой отметил, что сумма внесенного залога составляет всего 666 гривен, и эти средства перечислил неизвестный.

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Однако редакция «hromadske» сообщает, что еще 25 августа, в день избрания меры пресечения, получила электронное письмо от украинского актера, продюсера и общественного деятеля Григория Гришкана.

Именно он заявил, что внес этот вклад. Журналисты напоминают, что ранее Гришкан платил аналогичную сумму залога (666 гривен) за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака.

Ухудшение здоровья и жалобы на СИЗО

Параллельно с этим адвокаты подозреваемой заявили о проблемах со здоровьем своей подзащитной. Как сообщает издание «Новости.LIVE», накануне Мудрая находилась на стационарном лечении в гинекологическом отделении. Детали диагноза защитник не разглашает, ссылаясь на врачебную тайну, однако жалуется на условия содержания.

«В условиях тех, в которых она сейчас находится, адекватного медицинского обеспечения нет. На фоне стресса, давления и всего прочего, конечно, состояние ухудшается», — отметил адвокат.

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Дело Мудрой — последние новости

Напомним, НАБУ и САП объявили Мудрой подозрение во время спецоперации «Форест Гамп». Она фигурирует по делу на 150 млн грн: за эти деньги, проведенные через «Сенс Банк» и подконтрольные фирмы, пытались внести залог бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

На обнародованных аудиозаписях женщина с голосом Мудрой обсуждает операции с наличными деньгами с экс-депутатом Максимом Микитасем и рассказывает о влиянии на банк нардепов Давида Арахамии и Данила Гетманцева. Среди других фигурантов дела — Вадим Столар, Василий Астион и Николай Гладищенко. Из-за этого скандала президент Владимир Зеленский уже уволил чиновницу, а силовики провели у нее обыски.

Высший антикоррупционный суд 25 августа избрал меру пресечения экс-заместительнице руководителя Офиса президента Ирине Мудрой. В свою очередь она заявила, что никогда не получала от экснардепа Максима Микитася 4 млн дол.

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