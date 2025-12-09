За народную депутатку Скороход внесли залог: подробности

Анна Скороход / © УНИАН

За народную депутатку Анну Скороход, которой ВАКС избрал меру пресечения по делу о подстрекательстве к взятке за санкции СНБО, внесли залог.



Сообщается, что за подозреваемого внесли залог в размере 3 млн. 28 тыс. грн. Согласно решению суда, на нардепку Анну Скороход возложен ряд процессуальных обязанностей. В частности, она обязана сдать на хранение свой загранпаспорт и носить электронное средство контроля (браслет).

Также сообщалось, Анна Скороход в суде заявила о «сказке» по делу о взятках. Тогда суд избрал народной депутате меру пресечения в виде залога в размере более 3 миллионов гривен.

Ранее мы писали о том, что 5 декабря стало известно об обысках у представительницы партии «За будущее» народного депутата Анны Скороход. В НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной группы, возглавляемой нардепкой.

Также сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения помощнику народного депутата Анны Скороход, подозреваемого в подстрекательстве к предоставлению взятки за применение санкций СНБО к компании-конкурентке.