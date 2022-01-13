За неделю больных на Буковине увеличилось на 65%: эпидемиолог назвал причину резкого скачка "ковида"

Причинами резкого увеличения количества инфицированных коронавирусом на Буковине называют штамм "Омикрон" и массовые гуляния.
За последнюю неделю в Черновицкой области выявили 1093 случая коронавирусного инфицирования, то есть количество заболевших выросло на 65%. Об этом заявил эпидемиолог областного лабораторного центра Юрий Падурару, пишет "Суспильне".
По его словам, вероятными причинами столь резкого скачка коронавируса является циркуляция штамма "Омикрон" и массовые гуляния без соблюдения карантина.
Наибольшее количество больных обнаружили в Викнянской, Горишнешеровецкой, Великокучуровской, Мамаевской и Кицманской территориальных общинах.
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