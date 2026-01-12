За неделю ДТЭК вернул свет 2 млн семей после вражеских атак – это рекорд по обновлениям за неделю

Реклама

В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули свет более 2 млн семей, чьи дома были без электроэнергии в результате вражеских атак.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«С 5 по 11 января энергетикам операторов систем распределения (ОСР) ДТЭК Сети удалось полностью или частично возобновить электроснабжение 881 населенного пункта, обесточенного в результате вражеских обстрелов. Электричество вернулось в дома 2,1 млн семей», - говорится в нем.

Отмечается, что больше всего обновлений было на Днепропетровщине. Здесь энергетикам за неделю удалось вернуть свет в дома 1,1 млн семей.

Также в течение недели энергетики вернули электричество 648 тысячам семей Киева, чаи дома были обесточены из-за атак.

В то же время в Донецкой области энергетики ДТЭК вернули свет почти 116 тысячам семей.

Так же на Одесщине, энергосистема которой продолжает подвергаться постоянным ударам, с 5 по 11 января удалось вернуть свет в доме 106,7 тысячи местных жителей.

В то же время в Киевской области на прошлой неделе энергетики возобновили электроснабжение почти 92 тысяч домов, которые также были обесточены после вражеских обстрелов.

"Враг продолжает наносить масштабные атаки по энергосистеме нашей страны. На этой неделе - очередной антирекорд по обновлениям: коллеги вернули свет в 2,1 млн домов в регионах присутствия наших компаний. Несмотря на все - масштабные разрушения энергосистемы, вызовы безопасности и усталость - мы продолжаем работать и возвращать свет", - Бондаренко.

Напомним, в течение декабря энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 5 млн семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских атак.