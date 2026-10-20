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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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За неделю ДТЭК вернул свет более 1,7 млн семей в неделю после вражеских атак

С 12 по 18 октября энергетики ДТЭК вернули свет более 1,7 млн семей в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях, которые остались без электроснабжения из-за российских обстрелов.

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Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что в течение недели энергетикам удалось полностью или частично возобновить электроснабжение более чем в 600 населенных пунктах, обесточенных в результате российских атак.

Больше всего обновлений было в Киеве, где свет вернули 642,5 тысяч семей. Обесточение было вызвано атаками на магистральные электросети, через которые столица получает электроэнергию.

В Донецкой области за неделю энергетики возобновили электроснабжение 474,2 тысячи домов, в Одесской области — 243,5 тысячи, в Киевской области — более 229,4 тысячи, а в Днепропетровской — 166,4 тысячи.

В компании отмечают, что российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, в последнее время усилились обстрелы энергообъектов Киева, Киевщины и Одесской области. Из-за повреждений энергосистемы в отдельных регионах вынужденно применяют стабилизационные и экстренные отключения света.

Энергетики приступают к ремонту поврежденных сетей сразу после получения разрешения и доступа к местам повреждений от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, неделей ранее энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули электроэнергию почти 1,9 млн семей.

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