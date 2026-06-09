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- Украина
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За неделю ДТЭК вернул свет более 360 тысяч семей после обстрелов
С 1 по 7 июня энергетики компании ДТЭК вернули электроэнергию более 360 тысячам семей на Донетчине, Днепропетровщине, Одесщине, Киевщине и Киеве, чьи дома были без света вследствие вражеских атак.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
«С 1 по 7 июня энергетики ДТЭК смогли полностью или частично вернуть свет жителям 65 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских атак. Электричество снова доступно более 360 тысячам семей», — говорится в нем.
Отмечается, что больше всего обновлений было на Донетчине, где в течение недели энергетикам удалось вернуть свет 145,8 тысяч семей после обстрелов.
В то же время в Киеве за это время энергетики вернули электроэнергию 140 тысячам семей.
Также с 1 по 7 июня ремонтные бригады вернули свет почти 71 тысяч семей Днепропетровщины, 2,5 тысяч семей Одесщины, а также более тысячи домов Киевщины.
Напомним, в течение апреля энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 1,5 млн семей, которые были без электричества из-за вражеских атак.