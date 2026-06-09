За неделю ДТЭК вернул свет более 360 тысяч семей после обстрелов

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«С 1 по 7 июня энергетики ДТЭК смогли полностью или частично вернуть свет жителям 65 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских атак. Электричество снова доступно более 360 тысячам семей», — говорится в нем.

Отмечается, что больше всего обновлений было на Донетчине, где в течение недели энергетикам удалось вернуть свет 145,8 тысяч семей после обстрелов.

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В то же время в Киеве за это время энергетики вернули электроэнергию 140 тысячам семей.

Также с 1 по 7 июня ремонтные бригады вернули свет почти 71 тысяч семей Днепропетровщины, 2,5 тысяч семей Одесщины, а также более тысячи домов Киевщины.

Напомним, в течение апреля энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 1,5 млн семей, которые были без электричества из-за вражеских атак.

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