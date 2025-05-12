За неделю ДТЭК вернул свет почти 107 тысяч семей после вражеских атак

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«С 5 по 11 мая энергетикам ДТЭК Сети удалось полностью или частично возобновить электроснабжение 49 населенных пунктов, обесточенных из-за вражеских обстрелов. Свет снова вернулся в дома 106,7 тысяч семей Донецкой, Днепропетровской, Одесской областей», — говорится в нем.

Отмечается, что на прошлой неделе энергетики продолжали устранять последствия вражеских обстрелов украинских городов и сел. Больше всего — на Донетчине, которая остается регионом наиболее активных боевых действий. Несмотря на постоянную опасность, здесь удалось восстановить электроснабжение в домах 83,4 тысячи семей.

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Также Днепропетровщина регулярно страдает от вражеских обстрелов, в результате чего семьи оказываются без света. С 5 по 11 мая энергетики смогли вернуть свет в 22,5 тысячи домов местных жителей.

Последние семь дней подвергалась вражеским атакам и Одесчина. За это время энергетикам удалось вернуть свет для 759 семей местных жителей.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в апреле энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 430 тыс. семей в Киеве, Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, чьи дома обесточивались после вражеских атак.

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