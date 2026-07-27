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За неделю энергетики ДТЭК вернули электричество для более 650 тысяч семей после обстрелов
С 20 по 26 июля энергетики ДТЭК полностью или частично вернули электроснабжение более 650 тысяч семей в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, которые были без света из-за российских обстрелов.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
«С 20 по 26 июля энергетики ДТЭК смогли полностью или частично вернуть свет жителям 415 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских атак. Электричество снова доступно более 650 тысячам семей», — говорится в нем.
Отмечается, что наибольший объем обновлений традиционно был в Донецкой области, где за неделю свет вернули для 441,2 тысячи семей.
В то же время на Одесщине энергетики возобновили электроснабжение для 115,6 тысяч домохозяйств, на Днепропетровщине — для 92,6 тысяч домов, а на Киевщине — для более 660 семей.
Напомним, неделю назад энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули электричество в дома 440 тысяч семей после обстрелов.