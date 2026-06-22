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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
18
Время на прочтение
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За неделю энергетики вернули электричество 400 тысячам семей после обстрелов — ДТЭК

В течение недели энергетики ДТЭК вернули электроэнергию в дома 400 тысяч семей после вражеских атак.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«С 15 по 21 июня энергетики ДТЭК смогли полностью или частично вернуть свет жителям 530 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских атак. Электричество снова доступно более 400 тысячам семей», — говорится в нем.

Отмечается, что больше всего обновлений было на Днепропетровщине. Здесь на прошлой неделе энергетики вернули электроэнергию в 150,6 тысячи домов.

В то же время в Киеве за неделю энергетикам удалось вернуть свет в доме более 140 тысяч семей после массированной вражеской атаки 15 июня.

Также в течение недели энергетики вернули электроэнергию более 111 тысяч дома на Донетчине.

Напомним, в течение предыдущей недели энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули электроэнергию в дома почти 300 тысяч семей после вражеских обстрелов.

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Дата публикации
Количество просмотров
18
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