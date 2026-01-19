За неделю энергетики вернули электричество 675 тысячам семей после атак - ДТЭК

Реклама

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что на прошлой неделе больше всего обновлений было на Киевщине. Здесь через неделю энергетики вернули свет 363 тысячам домов после вражеских атак.

Также сложная ситуация была на Днепропетровщине. Здесь за неделю энергетики возобновили электроснабжение для 192 тысяч домов.

Продолжаются и обстрелы и в Одесской области. Здесь за неделю ремонтным бригадам удалось вернуть свет более 61 тысяч семей.

Кроме того, за последние семь дней энергетикам удалось вернуть свет 59,2 тысяч семей на Донбассе.

Напомним, в течение декабря энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 5 млн семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских атак.