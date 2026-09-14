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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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За неделю энергетики вернули свет более 560 тысяч семей после атак — ДТЭК

Энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение более 560 тысяч семей в четырех областях, которые были без света в результате российских атак.

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Об этом сообщает ДТЭК.

«С 7 по 13 сентября энергетики ДТЭК смогли полностью или частично вернуть свет жителям 250 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских атак. Электричество снова доступно более 560 тысячам семей», — говорится в нем.

Больше всего обновлений было на Донетчине, где свет вернули более чем в 260 тысяч домов. В Одесской области электроснабжение возобновили для 233,5 тысячи семей, на Днепропетровщине — для почти 61 тысячи, а в Киевской области — для около 6,4 тысячи.

Энергетики приступают к ремонту поврежденных сетей сразу после получения разрешения и доступа к местам повреждений от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в августе энергетики ДТЭК Рината Ахметова возобновили электроснабжение почти 4,5 млн домов.

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