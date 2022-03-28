За неделю энергетики вернули свет для более 220 тысяч семей

За неделю энергетики вернули свет для более 220 тысяч семей

За минувшую неделю ремонтные бригады вернули свет для более 220 тысяч домохозяйств в 225 населенных пунктов, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

«За минувшую неделю мы восстановили свет в 225 населенных пунктах, предоставили свет 221 тысяче семей, это 60 тыс. в Киевской области, 77 тыс. в Донецкой области и 86 тыс. в Киеве и его окраине», — сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Сахарук отметил, что сейчас Киев начал страдать от отключений электрической энергии, что связано с боевыми действиями, ведущимися в окрестностях города.

Он добавил, что сейчас ДТЭК работает над тем, чтобы увеличить мощность присоединений к объектам критической инфраструктуры, таким как больницы, в областях, где сейчас не идут боевые действия.

«Мы увеличиваем выдачу, повышаем резервы, на случай, если не дай бог будут идти боевые действия, мы сможем оперативно придавать свет этим объектам критической инфраструктуры», — подчеркнул Сахарук.