За неделю энергетики вернули свет для более 220 тысяч семей

За минувшую неделю ремонтные бригады вернули свет для более 220 тысяч домохозяйств в 225 населенных пунктов, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов.
Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.
«За минувшую неделю мы восстановили свет в 225 населенных пунктах, предоставили свет 221 тысяче семей, это 60 тыс. в Киевской области, 77 тыс. в Донецкой области и 86 тыс. в Киеве и его окраине», — сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
Сахарук отметил, что сейчас Киев начал страдать от отключений электрической энергии, что связано с боевыми действиями, ведущимися в окрестностях города.
Он добавил, что сейчас ДТЭК работает над тем, чтобы увеличить мощность присоединений к объектам критической инфраструктуры, таким как больницы, в областях, где сейчас не идут боевые действия.
«Мы увеличиваем выдачу, повышаем резервы, на случай, если не дай бог будут идти боевые действия, мы сможем оперативно придавать свет этим объектам критической инфраструктуры», — подчеркнул Сахарук.