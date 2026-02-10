За неделю энергетики заживили 368 тысяч семей, которые были без электричества после обстрелов - ДТЭК

Реклама

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«Со 2 по 8 февраля энергетики ДТЭК смогли полностью или частично вернуть свет жителям 275 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских атак. Электричество снова имеется более чем в 368 тыс семей. Некоторым клиентам возвращали свет уже десятки раз», – говорится в нем.

Отмечается, что больше всего обновлений было в Киеве. Здесь энергетикам удалось вернуть свет почти 143 тысяч семьям.

В то же время оккупанты продолжали атаковать восточные области, в частности Донетчину и Днепропетровщину. В этих регионах энергетики за неделю вернули электричество почти 85 тысячам семей и 81 тысячам семей соответственно.

Также в Одесской области энергетика продолжает быть мишенью врага. Здесь через неделю ремонтные бригады ДТЭК вернули электричество почти 55 тысячам семей.

Кроме того, оккупанты атаковали и Киевщину, где за неделю энергетикам удалось заживить более 5 тысяч домов после обстрелов.

Напомним, в январе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 4,5 млн семей, чьи дома были обесточены из-за вражеских атак.