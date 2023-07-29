За неделю утонуло 28 граждан: в ГСЧС назвали количество смертей на водоемах с начала года

Чрезвычайники еще раз напомнили о правилах поведения на водоемах во время отдыха.
С начала 2023 года на водоемах Украины погибли более 600 человек, из них – 55 детей.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.
Чрезвычайники отметили, что только за эту неделю на водоемах утонуло 28 граждан.
"Игнорирование правил безопасности – основная причина трагических случаев на воде. Особенно внимательно необходимо следить за малышами, не разрешать самостоятельно посещать даже самые маленькие водоемы", — подчеркнули в ГСЧС.
В ГСЧС в очередной раз напомнили, что купаться можно в местах, где есть спасательные посты, следует выбирать благоприятные условия и погоду, а также следите за детьми.
Напомним, 27 июля в одном из сел Запорожской области во время купания утонула 11-летняя девочка.
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