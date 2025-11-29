ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
157
Время на прочтение
2 мин

За недопуск людей в укрытие могут наказать лишением свободы — адвокат

В Уголовном кодексе есть статья 135, которая предусматривает наказание за оставление людей в опасности.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Доступ в укрытие должен быть свободным

Чиновники, которые не пустили людей в укрытие во время российской атаки, могут не только получить штраф, но и попасть в места лишения свободы.

Об этом сообщила адвокат Татьяна Козаченко в эфире телеканала «Киев24»

Она напомнила, что административная ответственность за недопуск людей в укрытие предусматривает штраф в размере от 3400 до 8500 гривен, а в случае повторения таких действий сумма штрафа возрастает.

«Если наступили негативные последствия, то это уголовная ответственность. Это может быть приговор, в том числе лишение лица свободы», — отметила адвокат.

Татьяна Козаченко отметила, что в Уголовном кодексе есть статья 135, которая предусматривает наказание за оставление людей в опасности. Кроме того УКУ дополнен новой статьей 270, по которой должностных лиц могут наказать за не обеспеченный доступ к укрытию.

В этом контексте она напомнила случай 2023 года, когда в Киеве в поликлинике не открыли укрытие, после чего на улице погибли две женщины и 9-летний ребенок.

Козаченко сообщила, что судом первой инстанции охранник, который не открыл дверь в укрытие, был приговорен к 4 годам лишения свободы. Правда, этот приговор был отменен апелляционной инстанцией и направлен на новое рассмотрение.

«Люди должны осознавать, что это [допуск в укрытие] вопрос не только их собственного комфорта, но и возможной ответственности, в частности лишения свободы. И за этим стоит безопасность и жизнь других людей», — подчеркнула адвокат.

Напомним, недавно в Киеве вспыхнул очередной скандал вокруг укрытия в жилом доме. Подвал внезапно стал частной собственностью.

