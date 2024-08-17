За некоторое время до: ССО показали подготовку операции на Курщине (видео)

В частности, бойцы ССО показали кадры, отснятые за некоторое время до основных событий. На видео также запечатлены первые пленные россияне.

Об этом сообщают Силы Специальных Операций ВСУ.

ССО показали подготовку к операции на Курщине

На видео – работа боевых групп Сил специальных операций в Курщине за некоторое время до начала основных событий.

Напомним, вчера, 16 августа, наступил 10 день операции, которую наши бойцы начали в Курской области. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко подвел краткие итоги.

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