За некоторое время до: ССО показали подготовку операции на Курщине (видео)

Операция ВСУ в Курщине четко спланирована.
В частности, бойцы ССО показали кадры, отснятые за некоторое время до основных событий. На видео также запечатлены первые пленные россияне.
Об этом сообщают Силы Специальных Операций ВСУ.
На видео – работа боевых групп Сил специальных операций в Курщине за некоторое время до начала основных событий.
Напомним, вчера, 16 августа, наступил 10 день операции, которую наши бойцы начали в Курской области. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко подвел краткие итоги.
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