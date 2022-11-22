За "непригодность" к службе платили 24 тысячи: на Житомирщине незаконно переправляли мужчин за границу

Правоохранители разоблачили 37-летнего жителя Житомира, который помогал незаконно переправлять мужчин за границу.

Об этом сообщили в областной прокуратуре Житомирской области.

"По данным следствия, 37-летний житомирянин, частный предприниматель в сфере предоставления информационных услуг наладил канал изготовления и сбыта поддельных документов о непригодности к военной службе мужчин призывного возраста. Такой "непригодный" призывник беспрепятственно переправлялся через границу в страны Европейского Союза", — говорится в сообщении.

Ради этого подозреваемый создал свой канал в Telegram с отметкой "выезд за границу". Потенциальным обращавшимся к нему клиентам демонстрировал образец подделки, а в телефонных разговорах рассказывал детальную схему незаконного пересечения государственной границы через конкретный пункт пропуска. Изготовленный пакет документов посылал почтовой связью с наложенным платежом. Стоимость пакета "непригодности" – 24 тыс. грн.

Правоохранители задокументировали два факта сбыта фигурантом поддельных документов. Кроме того, проверяется его причастность к другим аналогичным эпизодам и устанавливается причастность к преступлению других лиц.

"В ходе проведенного 18.11.2022 обыска по месту жительства подозреваемого изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности: компьютерная и оргтехника, банковские карточки, печати, мобильные телефоны", — говорится в сообщении.

В понедельник, 21 ноября, суд отправил мужчину под стражу с правом внесения денежного залога в размере 208 тыс. грн.

Незаконное пересечение границы

С начала действия военного положения в Украине некоторые мужчины пытаются незаконно выехать за границу. Для этого они переодеваются в женскую одежду, прячутся в автомобилях и пытаются незаконно пересечь границу за пределами пунктов пропуска.

В Государственной пограничной службе сообщили, что с начала действия военного положения в Украине при попытке незаконно пересечь границу погибли уже 11 мужчин.

Государственная пограничная служба Украины призывает нарушителей не пересекать незаконно украино-румынскую границу, поскольку там заметили медведя.

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