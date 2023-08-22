"За неявку в ТЦК отключают газ": враг запустил очередной фейк о мобилизации в Украине

Россияне придумали очередной фейк о мобилизации в Украине, активно распространяемый в Сети.

В Сети ширится очередной российский фейк, что на западе Украины за неявку в военкомат якобы грозит отключение газа и горячей воды.

Об этом сообщает Telegram-канал Spravdi.

В Сети появился текст "письма" якобы от коммунальной службы с просьбой прийти в ТЦК, иначе в их доме отключат газ и горячую воду.

"Текст "письма" содержит много ошибок, за которыми, очевидно, стоит российская рука. Например, в тексте использовано слово "согласно" вместо "згідно з". А призывников призывают прийти в ТЦК до 18 января 2023 года, хотя от этой даты уже прошло более полугода", – отмечают в канале "Spravdi".

Скриншот российского фейка в Сети. / Фото: t.me/spravdi

Заметим, что на самом деле неявка по повестке в ТЦК для уточнения данных наказывается штрафом, а не отключением коммунальных услуг.

Напротив, во время военного положения запрещено прекращать предоставление жилищно-коммунальных услуг населению.

В Тернопольском областном ТЦК в комментарии StopFake заверили, что распространенная информация о якобы отключении коммунальных услуг за неявку в военкомат является абсурдной выдумкой.

Ранее сообщалось, что враг запустил ИПСО, в которой разжигает ненависть к львовянам.

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