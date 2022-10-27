"Пропустила полгода ее жизни": медсестра с "Азовстали", которую оккупанты разлучили с 5-летней дочерью, пока не может с ней встретиться

Освобожденная из плена военный медик не может увидеться с дочерью

Во время большого женского обмена вернулась в Украину Виктория Обедина — военный медик, находившаяся с дочерью Алисой на "Азовстале". Во время эвакуации Викторию забрали в плен и разлучили с дочерью.

Когда мама и дочь наконец снова смогут быть вместе, говорится в сюжете ТСН.

Пропустила полгода жизни Алисы

Маленькая Алиса, которую российские оккупанты полгода назад разлучили с мамой, пока не может видеть ее вживую, потому что находится в другой стране. Девочка по видеосвязи рассказывает маме о любимых игрушках и первом зубе, который выпал и демонстрирует, какие слова на польском языке она уже выучила. Алиса с бабушкой сейчас живет в Польше. А первые месяцы Алиса провела в бункере на Азовстали. Ее мама почти пол года была в плену. Виктория Обидина вернулась в Украину во время большого женского обмена. Но чтобы увидеть Алису ей нужно сделать паспорт.

"Все пропустила, пол года ее жизни пропустила. Пропустила первые зубчики, которые выпали. Она вытянулась, выросла. Стала такая взрослая", — говорит освобожденная из плена Виктория Обидина.

Вика, говорит на улицах Киева, она автоматически глазами ищет девочек 5-летнего возраста, как ее Алиса. Почти 6 месяцев своего плена она не знала о судьбе своей дочери.

На Азовсталь маленькая Алиса попала вместе с матерью. Виктория была военным медиком. Туда во время сокрушительных бомбардировок Мариуполя ее перевели из военного госпиталя. Виктория в бункере продолжала работать медсестрой, спасать раненых, а Алиса ей помогала.

"Она ходила раздавала раненым таблетки, это сокращало мою работу на час", – рассказывает Вика.

Алиса в то время вспоминает неохотно, говорит было холодно, темно и не понимает, почему кашу наливали в стакан, а не в тарелку.

"Однажды она спросила: "Это что наш последний день?" Я понимала, что это — наш последний день, но ребенку не скажешь об этом", — говорит Вика.

Отдала Алису знакомой, чтобы она не попала в приют.

7 мая из Азовстали эвакуировали гражданских. Виктория с Алисой тоже вышли из бункера. Но Виктория не прошла фильтрацию, потому что оккупанты знали, что она — военный медик. Ей в фильтрационном лагере сказали, что ее заберут в плен, а ребенка отдадут в детдом.

Чтобы Алиса не попала в приют, Виктория в лагере для беженцев отдала ее малознакомой женщине – Валерии. Она вызвалась вывезти Алису в Запорожье.

В плену Виктория знала, что Алиса добралась до Запорожья, но встретилась ли она с родными – этой информации у нее не было. Все это время она просила в Еленовке, чтобы ей разрешили позвонить родителям. Особенно молила, чтобы дали возможность поздравить Алису с днем рождения. В конце концов, только через 5 месяцев плена ей разрешили сделать звонок, и Виктория узнала, что с Алисой все в порядке. Теперь они каждый день видятся по видеосвязи.

В плену не было еды, воды, одежды. Все время давили психологически. В Еленовке не проходило дня, чтобы оккупанты не напоминали, что Украина о своих пленных забыла. А тем более женщины никому не нужны – их вообще не на кого менять. Викторию обменяли во время самого масштабного чисто женского обмена десять дней назад. Тогда домой вернулось 108 женщин. И это – самый счастливый день в ее жизни, говорит Виктория.

Один шаг к долгожданной встрече

В новой жизни Виктория впервые уедет за границу в Польшу. Но только чтобы отдохнуть, встретиться с семьей, забрать Алису и с дочерью вернуться в Украину.

Алиса увидит маму не раньше чем через месяц. Столько нужно времени, чтобы восстановить документы, сделать загранпаспорт и пройти реабилитацию. Но когда Виктории можно будет ехать в Польшу, она устроит дочке настоящий сюрприз

Эту встречу Виктория прокручивала в уме уже сотню раз.

"Она будет бежать мне на встречу, будут объятия и много слез", — говорит женщина.

А пока она по телефону обещает Алисе, еще нужно подождать совсем немного.

"Я очень тебя люблю, мы вскоре встретимся с тобой и больше никогда не расстанемся", — говорит Вика.

Разлучили с дочерью на "Азовстали": почему медик после плена до сих пор не может ее обнять –

Авторы: Ирина Маркевич Наталья Волосацкая Андрей Романок ТСН 1+1 Марафон Единые Новости

Напомним, что во время эвакуации из "Азовстали" оккупанты разлучили 4-летнюю Алису с мамой. Женщину оставили в фильтрационном лагере, а ребенка отправили в Запорожье.

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