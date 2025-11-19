"За ним плачет весь колледж": 17-летний студент Руслан Бобик погиб от российской атаки по Тернополю

17-летний студент Руслан Бобик погиб от российской ракеты в Тернополе / © 20 минут. Тернополь

17-летний студент Технического колледжа ТНТУ им. И. Пулюя Руслан Бобик погиб в результате российской ракетной атаки, произошедшей 19 ноября в Тернополе. Парень, которого знали как чрезвычайно жизнерадостный и активный, стал очередной гражданской жертвой военной агрессии.

Об этом сообщили в учебном заведении ОСП «Тернопольский профессиональный колледж ТНТУ им. И.Пулюя»

Руслан Бобик являлся студентом группы АТ-301. Администрация колледжа с глубокой печалью подтвердила гибель студента, подчеркнув:

«Он навсегда останется в памяти всех, кто знал его, спокойным, доброжелательным и искренним парнем. Светлая и вечная память Руслану».

Как пишет 20 минут Тернополь, куратор группы Ирина Онищук рассказала, что Руслан был «душой коллектива» и легко находил общий язык со всеми, имея много друзей по всему колледжу.

«Он каждое утро приходил и всегда спрашивал, как дела. Это очень светлый ребенок. И я теперь не знаю, как принять, что его больше нет… За ним плачет весь колледж», — сдерживая слезы, вспоминает кураторша.

По ее словам, Руслан был настоящим «технарем», который «любил автомобили, моторы — он знал о них буквально все». Парень хорошо учился, успешно сдал НМТ и планировал продолжать образование.

Активный волонтер и помощник

По словам преподавательницы, студент не только получил хорошую успеваемость, но и был активным участником жизни колледжа и волонтерского движения.

«Он умел подсказать, поддержать, разрадовать. Он был душой колледжа — участвовал в спортивных соревнованиях, ездил в детские дома Николаю, помогал в волонтерском собрании для ВСУ. Всегда был первым, кто оглашался», — вспоминает Онищук.

В учебном заведении заверили, что одногруппники Руслана до сих пор не могут понять потерю.

«Ребята говорят: он сегодня должен зайти в аудиторию, улыбнуться. А теперь этого уже не будет», — добавила кураторша.

Она также рассказала, что утром во время тревоги написала студентам и родителям, но уже через час получила звонок от матери Руслана, сообщившего о трагедии.

«Я не могла поверить. Просто не могла понять этого», — подытожила Ирина Онищук, выражая искренние соболезнования родным.

Напомним, минувшей ночью, 19 ноября, россияне атаковали Тернополь ракетами, попав по жилым многоэтажкам. Вспыхнули пожары, разрушены несколько этажей, под завалами оказались люди.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что после российской атаки в Тернополе отсутствует связь с 25 людьми.

Также сообщалось, что для атаки на многоэтажки в городе Тернополе российская террористическая армия использовала крылатые ракеты Х-101, содержащие компоненты и комплектующие, изготовленные в США, Китае, на Тайване, Германии, Нидерландах и других странах.