За ночь украинские военные уничтожили 24 вражеских дрона-камикадзе: подробности

Украинские военнослужащие ликвидировали 24 дрона-камикадзе «Shahed-136/131».
В ночь на 26 января российские кафиры возобновили атаки Украины дронами-камикадзе иранского производства «Shahed-136/131».
Об этом информируют Воздушные Силы ВС Украины.
Пуски ударных БПЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.
По предварительным данным противник применил 24 «шахеда».
Все 24 – уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины.
Подавляющее количество дронов-камикадзе уничтожено в центре страны – в зоне ответственности воздушного командования «Центр».
Атака на Украину 26 января 2023 года
В ночь на 26 января часть Украины охватила воздушная тревога, которая из-за атаки российских беспилотников длилась несколько часов.
Заметим, что на Донбассе иЧеркассах прогремели взрывы.
Напомним, что в Днепре враг попал в промышленное предприятие. К счастью, обошлось без жертв.
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