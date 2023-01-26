За ночь украинские военные уничтожили 24 вражеских дрона-камикадзе: подробности

В ночь на 26 января российские кафиры возобновили атаки Украины дронами-камикадзе иранского производства «Shahed-136/131».

Об этом информируют Воздушные Силы ВС Украины.

Пуски ударных БПЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.

По предварительным данным противник применил 24 «шахеда».

Все 24 – уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины.

Подавляющее количество дронов-камикадзе уничтожено в центре страны – в зоне ответственности воздушного командования «Центр».

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Атака на Украину 26 января 2023 года

В ночь на 26 января часть Украины охватила воздушная тревога, которая из-за атаки российских беспилотников длилась несколько часов.

Заметим, что на Донбассе иЧеркассах прогремели взрывы.

Напомним, что в Днепре враг попал в промышленное предприятие. К счастью, обошлось без жертв.

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