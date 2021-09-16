За ночь уничтожают дерево: Волынь атакуют опасные американские бабочки

В общем бабочка грозит 300 видам растений.

В Луцком районе Волынской области из-за нашествия белой американской бабочки ввели карантин в 35 населенных пунктах.

Об этом сообщили в Луцкой районной раде.

Отмечается, что вредитель на Волыни появился в 2019 году. В 2020 году карантин ввели в 4 селах Боратинский общины. Однако из-за того, что белая американская бабочка не имеет естественных врагов, она быстро распространяется регионом.

Фото: karantin.te.ua

Начальница отдела карантина растений управления фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродспоживслужбы в Волынской области Ирина Хайдукова рассказала, что вредитель, который атакует Волынь очень опасен, так как он за ночь может уничтожить дерево. В общем бабочка грозит 300 видам растений.

"Люди ложатся спать, а утром застают полностью оплетено паутиной дерево. За два таких повреждения дерево погибает. Это очень страшный карантинный организм. Наиболее страдают владельцы придомовых территорий. Поражает бабочка парковые и придорожные зоны", — сообщила Ирина Хайдукова.

Фото: karantin.te.ua

Експерт пояснила, что с вредителем нужно начинать бороться в мае.

"Обнаружив паутинное гнездо на дереве, его надо сжечь, а дерево обработать пестицидами. Если гусеница маленькая, подходят препараты как для колорадского жука", — рассказала Ирина Хайдукова.

Напомним, на западе Украины после непогоды произошло нашествие улиток-вредителей.

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