За обсчитанного клиента и разбитый аквариум "Новая почта" заплатит штраф более чем 300 млн

За обсчитанного клиента и разбитый аквариум "Новая почта" заплатит штраф более чем 300 млн

"Новая почта" обжалует решение в суде.

Из-за жалоб клиентов инспекторы Госпродпотребслужбы провели проверки отделений "Новой почты" в Харьковской области. За поврежденные посылки компания сейчас должна заплатить штраф.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, 27 января 2021 в Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области обратился гражданин, который пожаловался на то, что аквариум, который доставляла "Новая почта", пришел разбитым. По его словам, компания отказалась компенсировать стоимость товара, указанную в почтовом декларации.

"По закону в подобных случаях проводятся внеплановые проверки. 15 марта 2021 года работники Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области пришли с внеплановой проверкой по указанной жалобе в отделение №49, однако выяснить, были ли нарушены права потребителя, не удалось, поскольку уполномоченным лицом — руководителем отделения — не предоставлены необходимые документы. Процедура проверки проходила в полном соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе, была зафиксирована на видео ", — говорится в сообщении.

Работники Госпродпотребслужбы обратились к руководству отделения с требованием предоставить документы для проведения проверки в сроки, установленные законодательством — в течение трех дней. Это не было сделано, что является нарушением.

Штраф, предусмотренный законодательством в этом случае, составляет от 1 до 10% стоимости продукции, реализованной юридическим лицом за предыдущий календарный месяц. 11 мая ООО "Новая почта" письмом было сообщено о времени, дате и месте рассмотрения дела о наложении штрафных санкций. Однако никаких возражений по поводу установленных нарушений не поступило и представители ООО "Новая почта" на рассмотрение дела не явились ", — говорится в заявлении.

28 мая Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области было вынесено постановление о наложении взысканий на сумму 151 млн гривен, что составляет 10% от объема реализованной продукции. Сейчас "Новая почта" оспаривает это решение в суде.

10 марта 2021 года в Главное управление Держпродспоживслужбы в Харьковской области обратился гражданин, который жаловался на то, что его обсчитали в отделении №3 ООО "Новая почта" г. Чугуев.

Затребованные в ходе проверки документы также не были предоставлены, и 2 июля Госпродпотребслужбой было вынесено постановление о наложении взысканий в размере 174 миллиона гривен, что составляет 10% от объема реализованной продукции ООО "Новая почта" за март 2021 года.

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