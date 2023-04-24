За один день увядает: чем ни в коем случае нельзя подкармливать малину

Малина – популярная ягода, поэтому ее часто можно встретить на дачах и в садах украинцев. В уходе за ней важно не совершить ошибки. Например, лучше заранее узнать, когда и чем можно обрабатывать малину, а какие удобрения ей противопоказаны. Читайте об этом в материале ТСН.ua.
Как правильно подкармливать малину: что нельзя использовать
Прежде всего, важно запомнить одно правило: любые удобрения нельзя смешивать. Если вы хотите подкормить малину, лучше выбрать что-нибудь одно. Например, сначала подкормить кустики коровяком, а пепел внести уже через 10-15 дней.
Какие удобрения для малины специалисты не советуют использовать:
- азотные удобрения не рекомендуется вносить в большом количестве осенью — они улучшают рост побегов, но останавливают рост малины, а зимой молодые побеги могут быстро погибнуть;
- если вы вносите азотные удобрения весной, помните, что они увеличивают кислотность земли – такая почва не подходит малине, поэтому к ним лучше добавить древесную золу;
- Выбирая калийные удобрения для малины, внимательно посмотрите, чтобы в составе не было хлора – эта ягода плохо воспринимает вещество.
Чем можно обрабатывать малину
- птичий помет – если у вас дома есть домашняя птица, этот вариант можно считать идеальным. На дно ведра выкладывается помет, который затем заливается к венцам водой. Раствор настаивается 5 дней в теплом месте, а затем разбавляется водой в пропорции 1:20. Такой удобрением нужно щедро полить все кусты малины под корень.
- перегной – 1 ведро рассыпают на 1 квадратном метре участка, где растут кусты малины. Очень важно его все равно распределить, а сверху прикопать землей. Впрочем, помните, такую пищу очень любят вредители, поэтому ею подкармливают кусты не чаще одного раза в месяц.
- сорняки – для смеси подходят только свежие сорняки, который нужно предварительно порезать (можно брать также и крапиву). Их заливают водой на четверть ведра и оставляют на 10 дней. Затем поливают кусты под корень.
- коровяк – в ведро нужно налить свежий коровяк (третья часть), добавить воду, размешать и накрыть крышкой. Смесь ставят на неделю на солнечное место, чтобы она перебродила. Затем снова развести в воде (1:10). Подкармливают малину только в засушливую погоду.
- древесная пепел — в ее состав входят минеральные вещества, которые нужны малине для питания. Золу вносят в чистом виде. Также можно приготовить специальную смесь – развести в 10 литрах воды 600 г пепла, подождать 1 сутки, а затем поливать кусты (на 1 куст нужно 2 л раствора).
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