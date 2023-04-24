За один день увядает: чем ни в коем случае нельзя подкармливать малину

Малина – популярная ягода, поэтому ее часто можно встретить на дачах и в садах украинцев. В уходе за ней важно не совершить ошибки. Например, лучше заранее узнать, когда и чем можно обрабатывать малину, а какие удобрения ей противопоказаны. Читайте об этом в материале ТСН.ua.