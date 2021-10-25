За оффлайн обучение заплатит 34 тысячи: во Львове за нарушение карантина оштрафовали директора гимназии

За оффлайн обучение заплатит 34 тысячи: во Львове за нарушение карантина оштрафовали директора гимназии

В учебном заведении не были вакцинированы 80% персонала.

Во Львове директора одной из гимназий оштрафовали на 34 тысячи гривен за нарушения правил карантина.

Об этом стало известно из судебного решения.

Так, директор школы-гимназии Святой Софии позволила проводить занятия в учебном заведении. В то же время вакцинированы от коронавирусной инфекции не были 80% работников.

Впоследствии на судебном заседании женщина не появилась и, соответственно, не объяснила свою версию произошедшего. В результате нарушения карантинных ограничений женщине придется заплатить штраф в размере 34 тысяч гривен.

"Постановление может быть обжаловано во Львовском апелляционном суде через Галицкий районный суд Львова в течение десяти дней со дня постановления, и вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы", — говорится в судебном постановлении.

Напомним, что Украина может оказаться в "черном" списке для цивилизованных стран из-за фальшивых COVID-документов.

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