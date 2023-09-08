За оскорбление военных могут ввести ответственность – арест или штраф

В Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий наказывать граждан за оскорбления военных.

Предложение содержится в проекте закона №10014, зарегистрированного представителем президента в ВР Федором Вениславским.

Вениславский предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей 185 — "Неуважение к военнослужащему Вооруженных Сил Украины, других, образованных в соответствии с законами Украины военных формирований".

Также, согласно с законопроектом наказывать будут за неуважение к сотрудникам ГУР, Службе внешней разведки, СБУ, УГО, Государственной специальной службе транспорта, Госспецсвязи, Нацгвардии, ГПСУ.

Под неуважением в законопроекте понимают публично проявленное оскорбление, в оскорбительном приставании к военным или препятствии реализации ими своих прав и свобод.

Предложенное наказание — штраф от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов (3400-5100 гривен), административный арест на срок до 15 суток, общественные работы на срок от 50 до 60 часов, исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев за вычетом 20% заработка или общественно-полезные работы сроком от 240 до 360 дней.

"Именно от этих героических людей в погонах зависит судьба и будущее нашей страны. В благодарность за это украинское общество, в том числе государственные институции всех уровней, все граждане должны уважительно относиться к своим защитникам и героям, проявлять благодарность, уважение и заботиться обо всех их жизненных проблемах", — пишет нардеп в пояснительной записке.

Инициатива возникла после публикации видео, как блоггеры ругаются с военными. Один из таких недавних резонансных инцидентов в Полтаве закончился арестом фитнес-тренера.

Напомним, фитнес-тренер Роман Заволока из Полтавы стал скандально известным из-за своего поведения в сторону защитников Украины. Он обижал военных, показывал им средний палец. Самый дерзкий инцидент произошел во время общения с раненым ветераном войны Александром Мацько. Фитнес-тренер и его друг насмехались с раненого воина. Также Заволока обозвал защитника Украины и плюнул в него.

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