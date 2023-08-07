За Пашу "Мерседеса" внесли 33 млн грн залога: его выпустили на свободу

Скандального митрополита Московского патриархата в Украине, наместника монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре, который вот-вот должны выселить, Павла Лебедя, известного как Паша "Мерседес", выпустили на свободу.

Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман.

При Павле Лебеде внесен залог в размере более 33 млн грн. По словам адвоката, к сбору средств якобы присоединились около 1000 человек.

"Ваше блаженство, владыка Онуфрий, владыка Антоний, все братия, защитники. Отец Никита, мои все домашние братья и сестры, особенно братья, благодарю вас за ваши молитвы, терпение и любовь", — записал короткое обращение Павел из салона авто. Также он заверил, что будет молиться о всех украинских воинах.

Напомним, что 14 июля этого года Соломенским районным судом города Киева была изменена мера пресечения митрополиту Павлу из круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с избранием залога в размере 33 300 000 грн.

Основанием для изменения меры пресечения стало нарушение одной из обязанностей, которые наложил следственный судья. Павел общался с одним из свидетелей по уголовному делу.

Во время общения с журналистами митрополит Павел отрицал существование Украины как суверенного государства. По словам митрополита ПЦУ Евстратия Зори, в начале полномасштабного вторжения митрополит Павел уверял монахов, что война закончится через 3 дня.

СБУ публиковала в Сети аудиозапись разговоров Павла, в которых тот радовался оккупации Херсона, а вторжение РФ называл "войной Америки и России до последнего украинца".

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