За период войны с Россией из Украины выехали уже 2,5 млн человек – ООН

За период войны с Россией из Украины выехали уже 2,5 млн человек – ООН

Еще около 2 миллионов человек вынуждены были переехать в другие области Украины, убегая от российских обстрелов.

Количестов людей, выехавших из Украины из-за полномасштабного нападения России, возросло до 2,5 млн человек.

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Об этом сегодня, 11 марта, сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Twitter.

"Количество беженцев из Украины, как это ни трагично, достигло сегодня 2,5 миллиона человек. По нашим оценкам, около двух миллионов человек перемещены внутри Украины. Миллионы, вынужденные покинуть свои дома из-за этой бессмысленной войны", — написал он.

Напомним, за 15 последних дней в Украину вернулись около 205 тысяч украинцев. Мужчины массово возвращаються из-за границы, чтобы защищать страну.