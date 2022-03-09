С 1 по 7 марта в Харьковскую область доставили более 470 тонн помощи.

За первые 7 дней марта по украинской железной дороге перевезено 8 882 тонны гуманитарных грузов, а именно: еда, вода, лекарства, детские товары и т.д.



Из них 3383 тонны – это грузы, которые доставили с помощью не грузовых, а пассажирских вагонов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Помощь доставляют Харькову, Мариуполю, Чернигову, Волноваху, а также Сумам, Киеву и другим городам и селам.



"Поэтому, когда в западном направлении ежедневно осуществляются эвакуационные рейсы, то в восточном, вместо того чтобы везти полупустые пассажирские вагоны, в них едут гуманитарные грузы", — говорится в сообщении.



С 1 по 7 марта "Укрзализныця" доставила в Харьковскую область более 470 тонн помощи. В Донецкую область – 230 тонн. В Киевскую область – 2 450 тонн.

Напомним, в Харьков прибыли десятки вагонов гуманитарной помощи.

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