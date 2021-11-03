За подделку и использование COVID-документов полицейские открыли уже более тысячи уголовных производств

За подделку и использование COVID-документов полицейские открыли уже более тысячи уголовных производств

Суды вынесли более 60 обвинительных приговоров в отношении поддельных COVID-сертификатов.

Министерство внутренних дел сообщило, как полиция противодействует фальшим COVID-документам и сколько уже открыто уголовных производств.

Об этом сообщает прес-служба МВД Украины.

Так, на сегодня, 3 ноября, с начала года полицейские начали 1062 уголовных производства. В общей сложности объявили 162 подозрения в совершении уголовных правонарушений и 120 производств направили в суд. Суды вынесли более 60 обвинительных приговоров.

Напомним, 2 ноября Верховная Рада усилила уголовную ответственность о подделке и использовании фейковых ПЦР-тестов и COVID-сертификатов. Уголовная ответственность угрожает как тем, кто будет производить "липовые" документы, так и тем, кто будет покупать фальшивые COVID-сертификаты. Как будут наказывать злоумышленников – читайте по ссылке. Отметим, дела о поддельных COVID-сертификатах теперь на личном контроле Офиса генпрокурора.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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