За подкуп иностранных чиновников будут наказывать строже: Рада поддержала законопроект

Рада приняла закон о борьбе с международной коррупцией / © Верховная Рада Украины

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Верховная Рада поддержала инициативу президента по усилению борьбы с международной коррупцией. Депутаты одобрили законопроект, инициированный Владимиром Зеленским, который направлен на противодействие коррупционным правонарушениям на международном уровне.

Рада приняла закон о борьбе с международной коррупцией

В ходе голосования в сессионном зале документ поддержали 247 народных избранников.

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Принятый закон предусматривает существенную жесткость наказания за попытки подкупа иностранных должностных лиц. Кроме того, принятие этого документа позволяет существенно приблизить украинское законодательство к стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.

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Он также является важным шагом в рамках выполнения обязательных требований для дальнейшей интеграции Украины в Европейский Союз.

Что предусматривает закон

Принятый закон внедряет нормативную базу Конвенции по предотвращению подкупа иностранных чиновников в международной коммерческой деятельности.

Законодательные изменения охватят Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, а также профильный закон «О предотвращении коррупции».

Главная цель принятого акта — полная синхронизация украинского правового поля с требованиями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Обновленные нормы детализируют и уточняют термин «иностранное должностное лицо», расширяют юридические основания для привлечения бизнеса к ответственности и четко регламентируют процессы правопреемства компаний при проведении реорганизационных процедур.

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Кроме этого, нововведения существенно модернизируют процессуальный инструментарий по юридическим лицам. В частности, народные депутаты предусмотрели действенный механизм апелляционного обжалования определений следственных судей, касающихся наложения ограничительных мер на бизнес на этапе досудебного следствия.

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