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- Украина
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За подкуп иностранных чиновников будут наказывать строже: Рада поддержала законопроект
Верховная Рада поддержала законопроект Владимира Зеленского об усилении борьбы с международной коррупцией.
Верховная Рада поддержала инициативу президента по усилению борьбы с международной коррупцией. Депутаты одобрили законопроект, инициированный Владимиром Зеленским, который направлен на противодействие коррупционным правонарушениям на международном уровне.
Рада приняла закон о борьбе с международной коррупцией
В ходе голосования в сессионном зале документ поддержали 247 народных избранников.
Принятый закон предусматривает существенную жесткость наказания за попытки подкупа иностранных должностных лиц. Кроме того, принятие этого документа позволяет существенно приблизить украинское законодательство к стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.
Он также является важным шагом в рамках выполнения обязательных требований для дальнейшей интеграции Украины в Европейский Союз.
Что предусматривает закон
Принятый закон внедряет нормативную базу Конвенции по предотвращению подкупа иностранных чиновников в международной коммерческой деятельности.
Законодательные изменения охватят Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, а также профильный закон «О предотвращении коррупции».
Главная цель принятого акта — полная синхронизация украинского правового поля с требованиями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Обновленные нормы детализируют и уточняют термин «иностранное должностное лицо», расширяют юридические основания для привлечения бизнеса к ответственности и четко регламентируют процессы правопреемства компаний при проведении реорганизационных процедур.
Кроме этого, нововведения существенно модернизируют процессуальный инструментарий по юридическим лицам. В частности, народные депутаты предусмотрели действенный механизм апелляционного обжалования определений следственных судей, касающихся наложения ограничительных мер на бизнес на этапе досудебного следствия.