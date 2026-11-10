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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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За подкуп иностранных чиновников будут наказывать строже: Рада поддержала законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект Владимира Зеленского об усилении борьбы с международной коррупцией.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Рада приняла закон о борьбе с международной коррупцией

Рада приняла закон о борьбе с международной коррупцией / © Верховная Рада Украины

Верховная Рада поддержала инициативу президента по усилению борьбы с международной коррупцией. Депутаты одобрили законопроект, инициированный Владимиром Зеленским, который направлен на противодействие коррупционным правонарушениям на международном уровне.

Рада приняла закон о борьбе с международной коррупцией

В ходе голосования в сессионном зале документ поддержали 247 народных избранников.

Принятый закон предусматривает существенную жесткость наказания за попытки подкупа иностранных должностных лиц. Кроме того, принятие этого документа позволяет существенно приблизить украинское законодательство к стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.

Он также является важным шагом в рамках выполнения обязательных требований для дальнейшей интеграции Украины в Европейский Союз.

Что предусматривает закон

Принятый закон внедряет нормативную базу Конвенции по предотвращению подкупа иностранных чиновников в международной коммерческой деятельности.

Законодательные изменения охватят Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, а также профильный закон «О предотвращении коррупции».

Главная цель принятого акта — полная синхронизация украинского правового поля с требованиями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Обновленные нормы детализируют и уточняют термин «иностранное должностное лицо», расширяют юридические основания для привлечения бизнеса к ответственности и четко регламентируют процессы правопреемства компаний при проведении реорганизационных процедур.

Кроме этого, нововведения существенно модернизируют процессуальный инструментарий по юридическим лицам. В частности, народные депутаты предусмотрели действенный механизм апелляционного обжалования определений следственных судей, касающихся наложения ограничительных мер на бизнес на этапе досудебного следствия.

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